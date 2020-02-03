غرفة عمليات في سفارة مصر ببكين.. والسفير للمصريين: "اطمئنوا"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مقطع فيديو، يتحدث فيه الدكتور محمد البدري سفير مصر في الصين، عن غرفة العمليات التي شكلتها السفارة لمتابعة المصريين العائدين من الصين بسبب فيروس كورونا.

وقال سفير مصر في الصين، "أطمنوا الحمد الله الصعب عدى أحنا متابعين مسيرة الأتوبيس الذي ينقل المصريين خطوة بخطوة وولادنا ركبوا الطيارة على مصر"، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر لم تتأخر لحظة والرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتم جدًا ورئيس الوزراء، وكل المسئولين كانوا جاهزين لاستقبال المصريين.

وأنهى محمد البدري حديثه بـ"تحيا مصر، تحيا مصر".