"تضامن النواب" توافق على المادة الأولى من قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى على المادة الأولى من مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن تعريفات، وهي مادة مستحدثة وضعتها اللجنة ووافقت مع ممثلي الحكومة عليها وتنص على (يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين):

1- الصندوق: صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- المجلس: مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء.

4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن.

5- الأشخاص ذوي الإعاقة: هم الأشخاص المخاطبين بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم.

كما وافقت اللجنة أيضا في الاجتماع على المادة الثانية من مشروع القانون وتنص على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

وتناقش لجنة التضامن، اليوم الاثنين، مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي وهبة هجرس في نفس الموضوع.