وزير الطيران: الصين اشتبهت في إصابة مصريين اثنين بكورونا ومنعت سفرهما

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد منار وزير الطيران المدني، إنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الخارجية، لنقل المصريين الموجودين في الصين منذ أكثر من أسبوع، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح: "عند مغاردة الطائرة أمس من الأراضي الصينية، جرى اكتشاف راكبين أصيبوا بارتفاع في درجة حرارتهم، ورفضت السلطات الصينية سفرهم".

وأضاف وزير الطيران، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال أي طائرات قادمة من الصين، لافتًا إلى أنه سيتم حجز المصريين العائدين إلى مصر من الصين لمدة 14 يومًا.

وتابع: "ارتفاع درجات الحرارة للراكبين لا يعني إصابتهم بفيروس كورونا، ولكن يمكن أن ترتفع الحرارة بسبب الإصابة بأي مرض أخرى".

وأكد منار، أن مكان الإقامة مجهز لمدة 14 يوميا، وبه كل الخدمات المطلوبة من مواد غذائية ووسائل الراحة.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لوصول أي راكب مصري أو صيني بحيث يتم التعامل معه بدقة والتأكد من سلامته قبل دخول مصر.