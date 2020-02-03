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ساويرس يصل كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة لأداء صلاة التجنيز على خالد بشارة

12:08 م الإثنين 03 فبراير 2020
ساويرس يصل كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة لأداء صلاة التجنيز على خالد بشارة

المهندس نجيب ساويرس

كتب- محمد نصار:

وصل المهندس نجيب ساويرس، منذ قليل، إلى مقر كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة لأداء صلاة التجنيز على الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.

وتوافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة، في انتظار وصول الجثمان.

كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، توفى صباح الجمعة.

وتقام، اليوم الاثنين، مراسم التجنيز بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

نجيب ساويرس كنيسة مارمرقس خالد بشارة جنازة خالد بشارة

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