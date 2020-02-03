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انتشار أمني مكثف بمحيط كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة قبل صلاة التجنيز على خالد بشارة

11:52 ص الإثنين 03 فبراير 2020
انتشار أمني مكثف بمحيط كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة قبل صلاة التجنيز على خالد بشارة

خالد بشارة

كتب- محمد نصار:

شهد محيطة وكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة إجراءات أمنية مشددة وتواجد أمني مكثف في تجنيز الراحل خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.

وتوافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة، على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة في انتظار وصول الجثمان.

وكان خالد بشارة ، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، توفى صباح الجمعة.

وتقام، اليوم الاثنين، مراسم تجنيز بشارة بكنيسة مامرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

خالد بشارة مصر الجديدة كنيسة مارمرقس تجنيز خالد بشارة

الخبر التالى:

ساويرس يصل كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة لأداء صلاة التجنيز على خالد بشارة
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