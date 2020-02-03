توافد العشرات على كنيسة مارمرقس لتشييع جنازة خالد بشارة

كتب- محمد نصار:

توافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة في انتظار وصول الجثمان لتشييعه وأداء صلاة التجنيز عليه.

كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقي مصرعه، صباح الجمعة الماضي، إثر حادث بميدان الرماية.

وتقام، اليوم الاثنين، مراسم جنازة بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا، في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.