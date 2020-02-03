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توافد العشرات على كنيسة مارمرقس لبدء صلاة تجنيز خالد بشارة

11:49 ص الإثنين 03 فبراير 2020
توافد العشرات على كنيسة مارمرقس لبدء صلاة تجنيز خالد بشارة

خالد بشارة

كتب- محمد نصار:

توافد العشرات من أقارب وأصدقاء خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، على كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الحديدة في انتظار وصول الجثمان لأداء صلاة التجنيز عليه.

كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، توفى صباح الجمعة الماضي.

وتقام، اليوم الاثنين، مراسم تجنيز بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا، في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

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