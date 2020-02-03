لقضاة مجلس الدولة.. فرص ماجستير ودكتوراه في الملكية الفكرية بجامعة حلوان

كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة حلوان توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونادي قضاة مجلس الدولة، لتقديم فرص دراسة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية، لقضاة مجلس الدولة بما يدعم الجانب الأكاديمي في هذا المجال.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، يعد هذا المجال حديث نسبيا، لذلك يتطلب مزيد من الاهتمام في ضوء تطور الحياة وبزوغ مشكلات قانونية تتعلق بمجال الملكية الفكرية.

ومن جانبه أكد المستشار سمير البهي، رئيس النادي علي أن دراسة الملكية الفكرية تعد أمرا غير تقليديً نحتاجه في مصر بدرجة كبيرة، وطالب بمزيد من نشر ثقافة الملكية الفكرية بين جموع قضاة مجلس الدولة وضرورة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للقضاة في اقتصاد الملكية الفكرية والملكية الصناعية والأدبية بما يعطي خلفية تفيد قاضي مجلس الدولة الذي يتطلب عمله المزيد من البحث والدراسة في تلك المجالات غير التقليدية.

وأشار الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، إلى أن البروتوكول سيأخذ طريقه للتنفيذ اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني من هذا العام بحيث يستقبل المعهد دفعة من قضاة مجلس الدولة، علاوة على تنظيم برنامج خبير ملكية فكرية لمدة ٥٠ ساعة.