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شفاء مصاب ثان بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

11:12 ص الإثنين 03 فبراير 2020
شفاء مصاب ثان بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

القاهرة- (وكالات):

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من هذا الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن، حسبما نقلت وكالة يونهاب الإخبارية.

وقال مسؤول في السلطات الصحية اليوم الاثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية.

ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.

يذكر أن المصاب الثاني بالمرض، عاد من مدينة ووهان بوسط الصين التي ظهر فيها فيروس "كورونا" الجديد، إلى كوريا الجنوبية في يوم 22 يناير الماضي، حيث تم اكتشاف إصابته يوم 24 من نفس الشهر، وظل تحت الحجر الصحي وتلقى علاجا في المركز الطبي الوطني بسيئول.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية حكومة كوريا الجنوبية الالتهاب الرئوي

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