وزير التعليم يكشف دلالات الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي
كتب - أسامة علي:
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معنى الألوان في نتائج الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إن العلامات تشير إلى مقياس أداء الطالب في كل مادة، وجاءت كالتالى:
1 - تشير المنطقة الزرقاء إلى "أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء فى المادة التى تم تقييمها خلال الفصل الدراسى الأول".
2 - تشير المنطقة الخضراء إلى أن "الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسى الأول".
3 - تشير المنطقة الصفراء إلى أن "الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح فى المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني".
4 - تشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى "أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للتخرج إلى الصف الثاني الثانوي".
5 - إذا لم يأخذ الطالب الاختبار إلكترونيا، فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.
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