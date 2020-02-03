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أول صورة لمبارك بعد إجرائه عملية جراحية

10:10 ص الإثنين 03 فبراير 2020
أول صورة لمبارك بعد إجرائه عملية جراحية

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

كتب- هاني رجب:

نشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لجده بعد إجرائه عملية جراحية قبل نحو 10 أيام.

وظهر مبارك مرتديًا روبا منزليا، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: "‏كل الحب والتقدير".

كان علاء مبارك كشف عن إجراء والده جراحة في تدوينة عبر حسابه على تويتر. وكشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، مستجدات حالته الصحية، وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حالته مستقرة ومبسوط جدًا بتفاعل المصريين بالدعاء له بالصحة والشفاء، وظل يردد أن والله المصريين فيهم الخير".

وتابع الديب: "قعدت معاه ساعتين، وهو زي الفل ومخه حاضر وواعي، وكل ما قيل عن القولون وما شابه ذلك، تدليس وليس له أي أساس من الصحة".

واستطرد: "مدام سوزان تزوره من وقت إلى آخر عشان هي من شهر كانت تعبانة شوية، لكن جمال مقيم معاه بشكل دائم، وبيسمح له بلقاء العائلة في وقت الزيارة".

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حسني مبارك عملية جراحية عمر علاء تويتر فريد الديب

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