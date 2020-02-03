اليوم.. أول اجتماع فني في واشنطن تمهيدًا لتفعيل التوافق حول سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أن اليوم الاثنين، سيشهد انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، مضيفًا أن الاجتماع الماضي لم يضع حلولًا للكثير من بنود الاختلاف.

وكلّف الوزراء اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن، من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12 و13 فبراير المقبل، لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا لتوقيعه في نهاية فبراير.

وقال السباعي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن اجتماع اليوم لن يشهد مشاركة وزراء الري أو الخارجية، مشيرًا إلى أن ما يتوافق عليه اللجان الفنية، سيتحول لمسودة نهائية يتم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث.

وأضاف أن المسودة الرئيسية ناقشت ظروف ملء خزان سد النهضة على مراحل، بحسب حالة فيضان النهر، بما يضمن لدول المصب عدم التضرر خلال فترة التخزين، بالإضافة إلى وضع هذه المسودة ضمن اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الري، إلى أن الهدف الرئيسي من التوقيع، وجود إرادة سياسية للوصول لحل توافقي يحقق مصالح الدول الثلاث.

ويذكر أن وزراء الخارجية والزراعة والري في الدول الثلاث، اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.