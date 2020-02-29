الزراعة: 85 عارضًا تقدموا للمشاركة بمعرض زهور الربيع

كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقدم نحو 85 عارضا، حتى الآن للمشاركة في معرض زهور الربيع المقرر إقامته بحديقة الأورمان النباتية خلال الشهر الجاري.

وأشار عزوز في بيان اليوم، إلى فتح باب التقدم للمشاركة في المعرض الخميس الماضي، ومن المقرر بداية من الاثنين المقبل فتح الباب للعارضين الجدد وخاصة صغار المزارعين والشركات الصغيرة وشباب الخريجين، وصغار العاملين في مجال نباتات الزينة وزهور القطف، وتنسيق الحدائق، حيث تم لأول مرة، تخصيص مساحة لهم بالمعرض لعرض منتجاتهم، لافتا إلى أنه قد بلغ عدد الشركات في قائمة الانتظار حتى الآن نحو 95 شركة.

وأكد عزوز حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الراحة للعارضين بالمعرض وزواره من شتى محافظات الجمهورية، للخروج بأفضل صورة ممكنة، بما يساهم في النهوض بقطاع نباتات الزينة والزهور في مصر.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد إلى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

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