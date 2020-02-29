"مصر للسياحة" تشارك في ورشة عمل "الأكاديميين والصناعة: نحو آفاق بحثية مشتركة"

كتب- يوسف عفيفي:

شارك سامح سعد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، في ورشة عمل بعنوان الأكاديميين والصناعة: نحو آفاق بحثية مشتركة، والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للسياحة والضيافة والتراث الذى تنظمة كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم برعاية وزارة السياحة والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأكد سعد، في بيان اليوم، أهمية ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل ودحض ثقافة الجزر المنعزلة، موضحا أن احتياجات صناعة السياحة أخذت منعطفا متغيرا خلال العقد الأخير نظرا لما يشهده سوق العمل من تحديثات مستمرة تتطلب أن تتواكب المناهج الأكاديمية مع سوق العمل.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة مصر للسياحة، أن التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها في صناعة السياحة والضيافة لابد أن تنعكس على المناهج الأكاديمية حتى تكون على مستوى الواقع.​