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صناعة البرلمان: جلسات مكثفة لإلغاء مواد الحبس للمستثمرين بحضور الوزراء المعنيين

05:35 م السبت 29 فبراير 2020
صناعة البرلمان: جلسات مكثفة لإلغاء مواد الحبس للمستثمرين بحضور الوزراء المعنيين

محمد فرج عامر

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المواد السالبة للحريات التي يمكن توقيعها على المستثمرين من أبرز الأسباب التي تجعل هناك خشية من ضخ الأموال الأجنبية في السوق المصري، والمخاطرة بالاستثمارات القوية به.

وأشار النائب في بيان له، إلى أن حبس المستثمرين تم إلغائه في غالبية دول العالم بهدف دعم الاستثمار وخلق صورة ذهنية جيدة عن الدولة لدى المستثمرين والشركات الدولية، مؤكدا: "التصالح بدل الحبس يعيد للدول حقها وأيضا يضمن حماية المستثمرين وتطمئنتهم".

وكشف أنه يجري التحضير بلجنة الصناعة بالبرلمان لجلسات بحضور الوزراء المعنين بالاستثمار وخبراء اقتصاد وتشريعات وذلك بهدف إقرار تعديلات على قوانين الاستثمار والضرائب والعقوبات لإلغاء أي عقوبات سالبة للحريات يمكن توقيعها على المستثمرين واستبدالها بالتصالح.​

محمد فرج عامر مجلس النواب لجنة الصناعة السوق المصري الأموال الأجنبية

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