برلماني: ورد النيل مشكلة مستمرة تهدد نصيب المواطنين والأراضي الزراعية من المياه

كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، خطورة نبات ورد النيل والذي يمثل عائقا يعمل على سدّ الترع، وتعطيل سريان الماء بها، ويضاف إلى ذلك أنه يسبب خفض نسبة الأكسجين الذائب فى المياه، باستخدامه له وهو ما يهدد الأحياء المائية، من أسماك وغيرها، مسببا ما يُعرف بالموت البيولوجى للمسطحات المائية.

وأوضح أن الدراسات تؤكد أن مشكلة ورد النيل، هي شراهته الكبيرة في امتصاص المياه، حيث يستهلك مليارَي متر مكعب سنويًّا من مياه نهر النيل، وبالتالي يتسبب في خسارة 3.5 مليار متر مكعب من المياه، في بلد يعاني من فقر مائي، كما أنه يحجب ضوء الشمس عن الأحياء المائية، يؤثر على تكاثرها، وتنفق مصر سنويًّا ما قيمته 400 مليون جنيه مصري، لرفعه وإزالته من المجاري المائية، وفقاً لإحصائيات وزارة الموارد المائية والري، مشيراً إلى أن النبتة الواحدة تتكاثر وتنتج 48 ألف نبتة فى الشهر الواحد.

وأضاف النائب أننا أصبحنا فى أشدّ الحاجة، إلى كل نقطة مياه، بعد ازدياد مساحة الرقعة الزراعية، إلى 10,5 مليون فدان، ووصل سكان مصر إلى حوالى 110 مليون نسمة، وهو ما يُلقي بالمسئولية الكبيرة، على صانع القرار، فى أن يقضى على كل مُهدرات المياه، وأهمها التخلّص من آفة ومُشكلة ورد النيل، وأضاف أن هناك طرقًا متعددة للاستفادة منه، منها إدخاله ضمن برامج علف الحيوانات، سواء في صورة دريس أو سيلاج أو غيرها، بالإضافة إلى الأبحاث الجديدة التي أثبتت إمكانية استخدامه كوقود.​