تنطلق الاثنين المقبل.. كل ما تريد معرفته عن قنوات "أون تايم سبورتس"

كتب- مصطفى علي:

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية أن الاثنين 2 مارس هو موعد بداية إرسال قنوات أون تايم سبورتس، بعدما كان قد تم سابقا الإعلان أن مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" بالاشتراك مع "الهيئة الوطنية للإعلام" ستقدمان معا باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة، وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports.

وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات أون سبورت ، والتى تم إطلاقها نهاية 2016، وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر على النايل سات و قناة "تايم سبورت" الفضائية، والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، حيث تأتى هذة الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بينهما.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية بأن الاثنين هو موعد جماهير الرياضة المصرية والعربية مع انطلاق تلك الباقة الرياضية المميزة. كما تم تعيين شركة pod وكيلا إعلانيا للقنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينشر مصراوي تفاصيل باقة قنوات أون تايم سبورتس على النحو التالي:

1- تردد القناتين هو نفس تردد أون سبورت السابق وهو 10853 أفقي.

2- تتميز قنوات أون تايم سبورتس بخريطة قوية تغطى كرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة والفروسية والاسكواش وكافة اللعبات الرياضية الأخرى.

3- أما عن الخريطة البرامجية للقنوات فهي كالتالي:

أولاً قناة أون تايم سبورتس:

- برنامج "ملعب أون تايم" ويقدمه الكابتن أحمد شوبير والإعلامى سيف زاهر، ويذاع البرنامج طوال الأسبوع فى الحادية عشر مساءا.

- برنامج "ستاد مصر" والذى يغطى مباريات كرة القدم طوال الأسبوع ويقدمه الإعلاميون تامر صقر وكريم خطاب وإبراهيم عبد الجواد بالإضافة إلى سيف زاهر وأحمد شوبير أيضًا، ومعهم كوكبة من المحللين مثل أيمن يونس وعماد متعب وحازم إمام والشيخ طه إسماعيل وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح ومحمد عمر ومحمد ابو العلا وفقرات التحكيم مع أحمد الشناوى وسمير عثمان وكوكبة من المراسلين.

- البرنامج الصباحى "بي أون تايم" وتقدمه أميرة جمال وكريم رمزي من السبت للخميس الساعة 11 صباحا.

ثانيًا قناة أون تايم سبورتس 2:

- برنامج "جمهور التالتة" تقديم إبراهيم فايق من السبت للأربعاء 10 مساءً.

- برنامج دقيقة 60 ويقدمه يحيى حمزة ومحمود بدراوي من السبت للخميس 7 مساءًا

- برنامج ملاعب الأبطال تقدمه ميرهان عمرو وشيما صابر من السبت للأربعاء الساعة 9 مساءا وبرنامج "أون سبوت" والذي تقدمه شيما صابر كل جمعة الساعة 7 مساءً.