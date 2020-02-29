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مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع انتشار كورونا

01:30 م السبت 29 فبراير 2020
مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع انتشار كورونا

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والصحة، بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد من الدول العربية.

وقالت النائبة، أن استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية بالارتفاع، تزامنًا مع تزايد عدد المصابين حول العالم، أصبح لزامًا وضروويًا على الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الصحة العرب، اتخاذ لإجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس إلى باقي الدول العربية التي لم يصل إليها بعد.

وتابعت نائبة البرلمان، كما أصبح لزامًا تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل الاتفاق على تنفيذ إجراءات مشتركة للعمل على منع انتقال الفيروس، والعمل على تنسيق وتبادل المعلومات حول الفيروس.

ودعت، مصر باعتبارها عضو في مجلس وزراء الصحة العرب، أن تتبنى مقترحًا وعرضه على المجلس في أول اجتماع له، وهو الاتفاق على وضع استراتيجية عربية موحدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه تكمن أهمية ها المقترح، في ظل ضعف الجهود والإمكانيات لدى بعض الدول العربية، فضلًا عن عدم قدرة بعض الحكومات العربية على اتخاذ إجراءات احترازية قوية.

مجلس النواب إيفلين متى بطرس فيروس كورونا مجلس وزراء الصحة العرب

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