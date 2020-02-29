التنمية المحلية: توفير ٧٢٢ ألف وظيفة ضمن "مشروعك"

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لمجال ريادة الأعمال في ظل اهتمام بالغ من الدولة لأهمية دوره في دعم مختلف مجالات العمل والإنتاج وتشجيع المبادرات الشبابية للانطلاق في السوق المحلية والدولية من خلال أفكار جديدة ومتطورة.

وأشار شعراوي الي أن الوزارة أدركت بشكل واضح خطورة الفكر التقليدي في مجال العمل والتوظيف على الأجيال المتعاقبة من شباب بلادنا ، لافتاً الي تحرك الوزارة باتجاه غرس فكر أكثر تحررًا وانطلاقًا في أذهانهم عبر دعم مبادراتهم في مجال ريادة الأعمال، فضلًا عن المبادرات التي تطلقها الوزارة بالاشتراك مع عدد من مؤسسات الدولة والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني .

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه اليوم الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للمعرفة والتعليم والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الأول للتنمية المستدامة - مابين ريادة الأعمال و الملكية الفكرية والذي ينظمه المعهد العالى للحاسب الآلي و إدارة الأعمال بالزرقا بالتعاون مع كلية التجارة جامعة دمياط تحت رعاية الوزير محمود شعراوي وبحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي ومحافظة دمياط وأعضاء مجلس النواب وعدد من الجهات المعنية .

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا المؤتمر يستهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال في مصر وبصفة خاصة في أوساط الشباب بمشاركة نخبة مميزة من مسئولي ريادة الأعمال العربية.

وأعرب الوزير شعراوي عن سعادته في أن يضع المؤتمر على رأس أهدافه : مناقشة السياسات الدولية لدعم الشركات الناشئة و أهمية حماية الملكية الفكرية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة ومناقشة آليات تعزيز المزايا التنافسية للمشروعات الريادية تفعيلاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 سواء من خلال الجلسات والندوات أو ورش العمل التي سيجري تنظيمها حول دور حاضنات الأعمال.. ودور الجامعات في دعم ريادة الأعمال .

وأكد شعراوي أن هذا الملتقى سيكون مناسبة جيدة لتوطين ثقافة ريادة الأعمال في بلادنا وتقديم مزيد من الدعم للشباب المنخرطين فيه وهو ما نرجو أن تكون له انعكاسات إيجابية على اقتصادنا الوطني.

وأوضح شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تبنت مبادرة برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" باعتبارها في مقدمة المبادرات الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير الأخير عن متابعة تنفيذ مبادرة "مشروعك" في المحافظات عن توفير أكثر من 722 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 136 ألفاً و 650 مشروعاً بإجمالي قروض بلغت 12,7 مليار جنيه.

وأشار شعراوي إلي ان صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة تمكن من تنفيذ جملة استثمارات تقدر ب 124,423,700 جنيه فى الفترة من 1/7/2014 حتى 31/12/2019م بإجمالي مشروعات ( عدد مقترضين) 18617 وإجمالي فرص عمل 18617 فرصة و عدد المستفيدات 11898 بنسبة 63,9%.

وأكد شعراوي أنه لعقود طويلة مضت سيطرت على مجتمعنا نظرة واحدة لفكرة العمل ، تُصِرُّ على الانخراط في الشريط الضيق الذي يمثله العمل الحكومي ، لافتاً الي ان هذا الأمر ترك آثارًا سلبية كبيرة على مجال العمل الخاص والذي يبحث عن العمالة فلا يكاد يجدها.

وأشار شعراوي الي انه في المقابل تراجعت حالة الجهاز الحكومي تدريجيًا بسبب الترهل الوظيفي الذي يعانيه في أغلب قطاعاته ، فضلاً عن توارث الأجيال لهذا التفكير التقليدي.. حتى أصبح الشباب يخرجون من المؤسسات الأكاديمية ويظلون في انتظار فرصة عمل ربما لا تجيء.. بينما في العالم من حولنا.