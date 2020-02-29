بالشروط.. قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل بالقوات المسلحة

كتب - محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من (الأطباء البشريين - الأسنان - الصيادلة ) الحاصلين أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه في جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو 2020.

الشروط العامة للقبول:

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الإختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بإرتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

وبحسب بيان، يشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن (34) سنة في 30/ 6 /2020، وأن لا يزيد للحاصلين/ الحاصلات على درجة الدكتوراة عن (38) سنة في 30 /6/ 2020، وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراة، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف:

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى 4 سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 2020.

وقال البيان إن جميع البيانات على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg) .

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحاً حتى (2) مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 2617788 / 02.​