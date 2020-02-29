حدث ليلاً| مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.. وواشنطن ترجئ قمة آسيان

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة".. لقطات من عزاء حسني مبارك (فيديو)

حرص عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن والسياسة والإعلام والرياضة، على تقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

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مصر تؤكد سعيها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا اليوم السبت، حول مفاوضات "سد النهضة، أكدت فيه أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020 جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.

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الولايات المتحدة تؤكد أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق ثلاثي

أكدت وزارة الخزانة الامريكية، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان.

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الإفتاء تؤكد: العمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم ثوابه عظيم

أكدت دار الإفتاء المصرية أن فضل شهر رجب ثابت بقطع النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة؛ وذلك لكونه أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى.

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الولايات المتحدة ترجئ قمة اسيان في لاس فيجاس بسبب كورونا

أرجأت الولايات المتحدة قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) المقررة الشهر المقبل بمدينة لاس فيجاس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

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ترامب يعين مديرًا جديدًا للاستخبارات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة عن خطط لتعيين النائب الجمهوري جون راتكليف، وهو من أشد المدافعين عن الرئيس، في منصب مدير جهاز الاستخبارات.

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الصين: تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين، اليوم السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.

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