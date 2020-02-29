الشأن المحلي يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم (السبت) عددًا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة تسعى لاتاحة المزيد من التيسيرات في مختلف الإجراءات التي تتعلق بالصادرات والورادات بما يسهم في دفع عجلة الانتاج التى سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وقال، خلال رئاسته اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة بميكنة وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في المواني، إن هذا الملف يعد أحد الملفات المهمة التى يتم العمل عليها حاليا.

وأضافت الصحيفة أنه الدكتور محمد معيط وزير المالية استعرض، خلال الاجتماع، الخطوات التي تمت لإنشاء منصة معلوماتية مركزية متكاملة لتصبح مصر منطقة لوجستية عالمية موحدة ومتطورة في إطار منظومة إلكترونية حديثة من خلال تطبيق مفهوم النافذة الواحدة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات بين مطار القاهرة وميناء بورسعيد من أجل الاتفاق على آلية موحدة للتشغيل بمجميع الموانى بالإضافة إلى العمل على تطوير الدورة المستندية وتقليص عدد المستندات.

كما أكد معيط أن الفترة المقبلة ستشهد فتح مجالات محفزة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية الشاملة بما يحقق النمو المستدام الذى يرتكز على الانتاج والتصدير والاستثمارات ويوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في العمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذى بدا واضحا في مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي وهو ما انعكس فى النظرة المستقبلية لبنك "دويتشه" الذى توقع زيادة معدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالى الحالى و5.9 خلال العام المالي المقبل؛ بينما تستهدف الحكومة أن يبلغ 6% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2020/2021.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن لجنة التعليم بالبرلمان انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات التعليمية الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقال الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة إن مشروع القانون فى انتظار عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لإقراره والموافقة عليه، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع القانون الجديد وضع بنود تضمن المحافظة على حقوق المبعوثين وألا يتعرضوا لأي ظلم من أي اتجاه وفي الوقت نفسه تضمن المحافظة على حقوق الدولة فى عودة المبعوث مرة أخرى إلى أرض الوطن.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أنه وسط مخاوف من انزلاق الوضع المتدهور في شمال سوريا إلى مواجهات عسكرية دولية مفتوحة عقب مقتل 33 جنديا تركيا في قصف جوي، عقد حلف شمال الأطلنطى (ناتو) اجتماعا عاجلا دعا فيه القوات الروسية الموجودة فى شمال سوريا وقوات الجيش السورى إلى وقف الهجوم على إدلب؛ فيما استمرت الاتصالات الدولية بين الأطراف المعنية، وحملت روسيا تركيا أمس مسئولية مقتل الجنود الأتراك قائلة: إنهم كانوا ضمن وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية ، وإن أنقرة لم تبلغ عن وجود جنودها في مكان ما كان عليهم الوجود فيه.

الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والوفد المرافق له عادوا إلى أرض الوطن؛ بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية ، حيث أجرى خلالها عددا من اللقاءات الهامة مع عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة بباكستان.

وأضافت أن الزيارة بدأت بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين،مشيرة إلى أن الفريق أول محمد زكي أجرى جلسة مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية تناولت التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر مارس اعتبارا من الغد لما يزيد على 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 15.26 مليار جنيه.

وأوضحت القباج أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وعدد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وأحمد راشد محافظ الجيزة وخالد عبد العال محافظ القاهرة ومديرى الأمن ومديرى المرور بالمحافظات الثلاث وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأضافت أن رئيس الوزراء كلف بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلي الطريق الدائري على وجه السرعة ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في القاء القمامة من المواطنين على الطريق أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشددا على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أعلنت عن انتخابات تكميلية جديدة لمجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا الذي خلا بوفاة النائب على الكيال.مشيرة إلى أن الهيئة قررت فتح باب الترشيح اعتبارا من يوم 3 مارس حتى 7 مارس على أن تجرى الانتخابات يومى 3 و4 أبريل خارج مصر و5 و6 بالداخل.

أخبار اليوم:

بدورها،ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات تستهدف تيسير اجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، وأن ذلك جاء خلال اجتماع عقده د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع وزراء المالية والاتصالات والنقل والطيران المدنى والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد مدبولى أن الحكومة تسعى إلى اتاحة المزيد من التيسيرات فى اجراءات الصادرات والواردات بما يسهم فى دفع عجلة الانتاج ودعم الاقتصاد القومى وقال ان ذلك ياتى استجابة لطلبات المستثمرين .

وذكرت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والوفد المرافق له عادوا أمس إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، والتي أجرى خلالها عددا من اللقاءات المهمة مع عدد من المسئولين كبار رجال الدولة بباكستان وأجرى القائد العام مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية تناولت التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وفي موضع ثان، ذكرت (أخبار اليوم) أن المهندس طارق الملا وزير البترول أكد أن الوزارة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط علميات البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية لإضافة احتياطيات بترولية جديدة وتطوير نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة.