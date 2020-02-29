"فنانون وإعلاميون وشخصيات عامة".. لقطات من عزاء حسني مبارك (فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حرص عدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن والسياسة والإعلام والرياضة، على تقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي.

أول ظهور للفريق أحمد شفيق في عزاء مبارك

كما شارك الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في العزاء

وشارك أيضا زكريا عزمي وفتحي سرور وسامح فهمي

عمرو موسى وحسين فهمي وفريد الديب في عزاء حسني مبارك

كما حرص شيخ الأزهر على تقديم واجب العزاء

وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" في عزاء حسني مبارك

مجدي الجلاد وخيري رمضان وصلاح دياب في عزاء مبارك

صدقي صبحي يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق مبارك

محمد رمضان يقدم واجب العزاء لجمال وعلاء مبارك

محمد هنيدي وأحمد عز في عزاء حسني مبارك

مجدي عبد الغني يبكي في أحضان علاء وجمال حزنآ على مبارك

حازم إمام ومتعب وبركات في عزاء حسني مبارك

وفد كنسي يقدم واجب العزاء في حسني مبارك

الزند وإبراهيم محلب ومنصور العيسوي”وزير الداخلية الأسبق” في عزاء حسني مبارك

توفيق عكاشة وأحمد موسي ومفيد فوزي في عزاء حسني مبارك

عمرو دياب ودينا الشربيني وخالد سليم في عزاء مبارك

عدوية وهاني شاكر ومحمد فؤاد يقدمون واجب العزاء لجمال مبارك

زاهي حواس ووزيرة التخطيط في عزاء حسني مبارك

دينا وأبو هشيمة في عزاء حسني مبارك

وفود خليجية وعربية في عزاء حسني مبارك