​يفتتحه رئيس الوزراء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن متحف الغردقة

كتب- محمد عاطف:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، متحف الغردقة، الذي يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضم 2000 قطعة أثرية متنوعة من العصور المختلفة.

وقال المهندس خالد محفوظ، مسئول الشريك الخاص للمتحف إن المتحف تم إنشاؤه بأحدث الخدمات المتحفية حول العالم ليكون أيقونة سياحية، حيث يقدم المتحف خدمة صوتية بمختلف اللغات وتطبيق الحجر الإلكتروني من الخارج، وتوفير ماكينة لقراءة تذاكر الحجز الإلكتروني، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات بلغت 5% للمجموعات السياحية وتطبيق نظام الجرد الإلكتروني كأول متحف في مصر يطبق هذه الخدمة، كما أن المتحف به مكان مخصص لتقديم عروض فنية لمختلف الفنون المصرية، بالإضافة إلى عروض الصوت والضوء.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الإنشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الآثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة آثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والإسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الإنشاءات في المتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتدير وزارة السياحة والآثار المتحف، وتؤمنه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جودة عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقًا للتقنيات الحديثة.

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