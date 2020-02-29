70 صورة من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

كتب- محمد عاطف وأسامة علي:

تصوير- هاني رجب ومحمود عبدالناصر:

شارك العشرات من السياسيين والوزراء والفنانين والرياضيين والإعلاميين ونجوم المجتمع والشخصيات العامة، في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.

وتلقت أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك، الخميس في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".