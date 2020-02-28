أكثر الكلمات إنتشاراً

عزاء مبارك تعليق العمرة الزمالك والترجي فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

رسميًا.. إلغاء بورصة برلين للسياحة بسبب فيروس كورونا

11:54 م الجمعة 28 فبراير 2020
رسميًا.. إلغاء بورصة برلين للسياحة بسبب فيروس كورونا

بورصة برلين للسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية، إلغاء بورصة برلين الدولية للسياحة ITB 2020 هذا العام، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن طلب وزير الداخلية الاتحادي الألماني Horst Seehofer، بإلغاء بورصة برلين للسياحة ITB هذا العام احتياطًا، لتجنب أي ثغرات لانتقال الفيروس بين الرواد خلال البورصة.

بورصة برلين للسياحة فيروس كورونا الحكومة الفيدرالية الألمانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان