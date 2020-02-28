رسميًا.. إلغاء بورصة برلين للسياحة بسبب فيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية، إلغاء بورصة برلين الدولية للسياحة ITB 2020 هذا العام، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن طلب وزير الداخلية الاتحادي الألماني Horst Seehofer، بإلغاء بورصة برلين للسياحة ITB هذا العام احتياطًا، لتجنب أي ثغرات لانتقال الفيروس بين الرواد خلال البورصة.