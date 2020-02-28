مجدي عبدالغني ينهار في عزاء "حسني مبارك" (فيديو وصور)

كتب- أسامة علي:

دخل مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر الأسبق، وعضو اتحاد الكرة السابق، في نوبة بكاء، أثناء مشاركته في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".