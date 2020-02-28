رغم إصابته.. فريد الديب يشارك في عزاء "حسني مبارك" (صور)

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

قال مصدر مطلع، إن المحامي فريد الديب، شارك في عزاء الرئيس الراحل محمد حسي مبارك، رغم إصابته عقب انزلاق قدماه منذ أيام قليلة.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن الديب، محامي الرئيس الراحل حسني مبارك، تقدم صفوف المشيعين والمعزين رغم إصابته. وشارك الديب في جنازة مبارك، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".​