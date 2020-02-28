مندوب الملك سلمان يقدم العزاء لسوزان مبارك وخديجة الجمال وهايدي راسخ (صور)

كتب- محمد عاطف:

نشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في القاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، أثناء تقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وظهر في الصورة، الأمير منصور برفقة السيدة سوزان مبارك، وخديجة الجمال حرم جمال مبارك.

ونقل الأمير منصور، تعازي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".