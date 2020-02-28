هنيدي وعمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء "حسني مبارك" (صور)

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

وصل الفنان محمد هنيدي، والمطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إلى مقر عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".