أكثر الكلمات إنتشاراً

عزاء مبارك تعليق العمرة الزمالك والترجي فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

هنيدي وعمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء "حسني مبارك" (صور)

08:03 م الجمعة 28 فبراير 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

وصل الفنان محمد هنيدي، والمطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إلى مقر عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، في القاهرة الجديدة.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

عمرو دياب محمد هنيدي دينا الشربيني محمد حسني مبارك وفاة مبارك جنازة مبارك مسجد المشير طنطاوي

الخبر التالى:

مندوب الملك سلمان يقدم العزاء لسوزان مبارك وخديجة الجمال وهايدي راسخ (صور)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يؤمن نفسه بثلاثية أمام الترجي قبل الإياب في تونس