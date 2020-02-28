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شيخ الأزهر يصل مسجد المشير طنطاوي للعزاء في "حسني مبارك"

07:58 م الجمعة 28 فبراير 2020
شيخ الأزهر يصل مسجد المشير طنطاوي للعزاء في "حسني مبارك"

شيخ الأزهر يصل مسجد المشير طنطاوي للعزاء في حسني م

كتب- أسامة علي:
تصوير- هاني رجب:

وصل الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لحضور عزاء الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

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