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​مفيد فوزي وخيري رمضان وأسامة كمال في عزاء "حسني مبارك"

07:52 م الجمعة 28 فبراير 2020
​مفيد فوزي وخيري رمضان وأسامة كمال في عزاء "حسني مبارك"

​مفيد فوزي وخيري رمضان وأسامة كمال في عزاء حسني مب

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الإعلاميين في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك، المنعقد الآن بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، منهم مفيد فوزي وخيري رمضان وأسامة كمال.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

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