بالصور- وزيرا داخلية سابقين يشاركان في عزاء مبارك

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

شارك كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومنصور عيسوي وزير الداخلية عقب عهد ثورة الـ25 من يناير، في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المنعقد الآن بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".