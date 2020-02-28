​بالصور- نظيف والفقي ومشعل وأبوزيد في عزاء الرئيس الراحل "حسني مبارك"

كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

وصل عدد من الوزراء السابقين والحاليين إلى مقر عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي، لتقديم واجب العزاء.

من الوزراء السابقين، حضر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ومحمد فايق وزير الإعلام الأسبق، ووزير الري السابق محمود أبو زيد، ومن الحاليين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ووزير التموين على المصيلحي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".