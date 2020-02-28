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وزراء سابقون.. بدء التوافد على مسجد المشير طنطاوي للعزاء في الرئيس الراحل حسني مبارك

06:11 م الجمعة 28 فبراير 2020
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كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

وصل عدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين، إلى مقر عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وتقدم المعزين، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ووزير التجارة والصناعة الأسبق طارق قابيل.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

جنازة مبارك عزاء مبارك حسني مبارك مسجد المشير

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