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حرم الرئيس السيسي تصل مسجد المشير طنطاوي للعزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك

05:57 م الجمعة 28 فبراير 2020
حرم الرئيس السيسي تصل مسجد المشير طنطاوي للعزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك

السيدة الأولى انتصار السيسي

كتب- محمد سامي:

وصلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأناب الرئيس السيسي، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري يوسف، في عزاء مبارك.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

انتصار السيسي قرينة الرئيس عزاء مبارك جنازة مبارك

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