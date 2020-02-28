أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق العمرة الزمالك والترجي فيروس كورونا سد النهضة الطقس جنازة مبارك أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

السيسي ينيب كبير الياوران في عزاء "حسني مبارك"

05:33 م الجمعة 28 فبراير 2020
السيسي ينيب كبير الياوران في عزاء "حسني مبارك"

السيسي

كتب- محمد سامي:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري يوسف، في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء اليوم الجمعة.

وتتلقى أسرة مبارك العزاء للرجال والسيدات، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، بعد تشييع مبارك في جنازة عسكرية الأربعاء الماضي.

وقال علاء مبارك أمس الخميس، في تغريدة له عبر "تويتر": "تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل، جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءً ولا مكروهًا في من تحبون، نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدًا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

السيسي محمد حسني مبارك مسجد المشير طنطاوي وفاة مبارك جنازة مبارك

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| السياحة تؤكد حماية حقوق المعتمرين.. والحكومة تنفي 12 شائعة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 0 الترجي .. انطلاق المباراة