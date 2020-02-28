"الري": إزالة 266 ألف حالة تعد على النيل منذ 2015

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الري تنفيذ 266 ألفا و414 إزالة لتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، منها إزالة 3877 حالة تعد على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية خلال فبراير الحالي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن قطاع حماية النيل نفذ 1078 إزالة لتعديات على طول النهر وفرعيه، فيما تمكن قطاع الري من تنفيذ 2174 إزالة على منافع الري، وإزالة هيئة الصرف 625 تعديا على منافعها.

من جانبه، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع تمكن خلال شهر فبراير من تنفيذ حزمة من حملات الإزالة في مختلف المحافظات النيلية، أسفرت عن إزالة 1078 حالة تعد على مساحة تقترب من 40 ألف متر مربع علي جانبي نهر النيل، تنوعت بين مبان سكنية وبالبلوك الأبيض وأعمال ردم وأقفاص سمكية.

وسجل عداد عدد التعديات التي تمت إزالتها منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير2015 بـ52069 حالة تعد على المجرى المائي.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، خلال الفترة من الأول من فبراير وحتى 26 فبراير الحالي، أسفرت عن إزالة 2174 تعديا، ليصل إجمالي التعديات التي تمكن القطاع من إزالتها 139 ألفا و320 تعديا، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، تنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي، خلال شهر فبراير الحالي، حيث بلغ عدد الإزالات 725 إزالة موزعة على أقاليم الصرف في 14 محافظة.. لافتا إلى أن إجمالي التعديات التي تمت إزالتها منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل 5 يناير 2015 بلغت 75025 حالة تعد.

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