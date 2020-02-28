العناني يفتتح البوابات الجديدة لمعبد الأقصر ضمن مشروع الهوية البصرية

القاهرة - أ ش أ:

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الجمعة، البوابات الجديدة لمعبد الأقصر المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية، لخدمة أفواج السياح من حول العالم.

تفقد وزير السياحة برفقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، العمل في الصرح الغربي بتماثيل الملك رمسيس الثاني داخل معبد الأقصر ، والذي يجري العمل داخله لاستكمال مشروع تطوير وتجميل واجهات المعبد أمام الجمهور والضيوف من حول العالم .

وحرص الوزير خلال زيارته لمعبد الأقصر،على التحدث مع الأفواج السياحية من الجنسيات المختلفة ، من المانيا وبلجيكا وذلك حول انطباعهم عن تجميل وتطوير المعابد الفرعونية، حيث أثنى الفوج السياحي على الاكتشافات التى قام بها رجال الآثار المصريون خلال الفترة الماضية .