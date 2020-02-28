انطلاق قافلة الأزهر الطبية الثامنة للواحات البحرية

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى الواحات البحرية، اليوم الجمعة، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وإجراء مختلف عمليات الجراحية، وصرف الدواء بالمجان، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتكثيف القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، رئيس القافلة، إن القافلة تضم نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء"، على أن يستمر عمل القافلة في الفترة من 28 فبراير حتى السابع من مارس 2020 .

وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبد بشمال سيناء، و"رأس سدر- سانت كاترين – الطور" بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

و أرسل الأزهر العديد من القوافل الطبية والإغاثية خارج مصر، كان آخرها القافلة المرسلة إلى جمهورية تشاد، والتي وقعت الكشف الطبي على 26264 حالة وأجرت 371 عملية جراحية، وسط حفاوة كبيرة من أبناء الشعب التشادي، الذين أكدوا على دور الأزهر في دعم وتنمية الروابط الإنسانية والعلاقات القوية بين مصر والدول الأفريقية