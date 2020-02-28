مدبولي: تسخير كل طاقتنا لإخراج كأس العالم لليد بالمظهر اللائق

كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

خلال اللقاء، أطلع رئيس الوزراء أعضاء الاتحاد على الإجراءات التي تتخذها الحكومة استعداداً لاستضافة الدورة المقبلة من بطولة كأس العالم لليد رجال، المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، قائلاً: "سنضع كل طاقتنا وقدراتنا لإخراج هذه البطولة بالمظهر الذى يليق بمكانة مصر، وشعبية هذه اللعبة عالمياً".

وأضاف مدبولي أن الحكومة لديها اهتمام بالغ لإنجاز كل ما يلزم لخدمة الفرق المشاركة في البطولة، ليس فقط من ناحية الملاعب والصالات المغطاة التي سيتم اللعب عليها، ولكن أيضا من حيث كل أنواع اللوجستيات المطلوبة لخلق ظروف مناسبة للمشاركين، مثل الفنادق ووسائل الانتقال، قائلا:"زرت بنفسي السبت الماضي الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، للاطمئنان على سير العمل بها قبل البطولة، كما زرت المنطقة المحيطة بالصالة، وتأكدت من توافر اللوجستيات اللازمة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه وجه بتطوير وتجميل ورفع كفاءة المناطق التى توجد بها الصالات والملاعب التى ستستضيف البطولة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار مؤخرا الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومعه رئيس دولة بيلاروسيا، مؤكدا أن كل الأمور اللوجستية تسير وفق الخطة الموضوعة، لا سيما وأن البطولة تحظى برعاية واهتمام الرئيس السيسى.

من جانبه، توجّه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالشكر ل رئيس الوزراء على استضافته وأعضاء الاتحاد خلال زيارتهم الحالية لمصر؛ للإطلاع على الجهود المبذولة من الجانب المصري استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لليد المقبلة المقررة خلال عام 2021.

وقال مصطفى: إنه على يقين بـأن بطولة كأس العالم لليد ستكون الأفضل، فنحن نعمل في الاتجاه نفسه من أجل تحقيق هذا الهدف، ونحن في غاية السعادة لما نراه من نتائج متحققة على الأرض تحت قيادة المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة اليد لديه العديد من المشروعات الكبيرة ليس فقط في أوروبا، وإنما في العديد من بلدان العالم، مثل الصين و الهند والولايات المتحدة الامريكية، وذلك لتعظيم عوائد الاتحاد، لافتاً إلى أن بطولة كأس العالم التى سوف تستضيفها مصر سوف تشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقاً.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على مستوى فريق مصر لكرة اليد، وتمنى أن يستمر الاتحاد المصري لكرة اليد في دعم الفريق.