الحكومة: لا صحة لوجود عجز شديد في اللقاحات البيطرية

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة العجز الشديد في اللقاحات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفوق أي من المواشي نتيجة وجود عجز في اللقاحات البيطرية، مُوضحةً أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مُجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لتحصين المواشي.

وأشارت إلى تنظيم حملات دورية مخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ضد أي أوبئة أو أمراض، في إطار حرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية.

وفي السياق ذاته، فإنه جار حالياً تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بكافة محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، والتي تستهدف تحصين 2 مليون و400 ألف رأس من الماشية، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان فعالية اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطري، وفقاً لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ هذه الحملات القومية لتحصين الماشية، من خلال التنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية بين المحافظات، ومنع دخول أي ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، بالإضافة إلى إطلاق برامج للتوعية الإرشادية اللازمة للمربين، وطرق الأمن والأمان الحيوي لحماية الماشية والتعامل مع أي أعراض مرضية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.