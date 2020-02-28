أول تحرك لـ"الصحة" بشأن إعلان فرنسا خروج حالتي إصابة بكورونا من مصر

كتب - أحمد جمعة:

قال المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إن الوزارة تواصلت مع سفارة مصر في فرنسا للحصول على معلومات بشأن ما ذكره وزير الصحة الفرنسي بأن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في فرنسا قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لمصراوي، أنه لم يصل إلى الوزارة أي بيانات حتى الآن بخصوص هذا الأمر، كما تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية ولم يتم الوقوف على وجود بيانات بشأن تلك الحالتين.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الخميس، إن بلاده اكتشفت حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عددها الإجمالي إلى 38 حالة، موضحًا أن اثنين ممن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا قد عادا مؤخرًا من رحلة إلى مصر.

يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان يوم الخميس، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد لشخص "أجنبي" داخل البلاد. وأكدت الوزارة خروجه من مستشفى الحجر الصحي "بعد التأكد من سلبية نتائج التحاليل المعملية... بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

وفي اجتماع لمتابعة إجراءات التعامل مع الفيروس، الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه "لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.. ولن نخفي شيئًا".