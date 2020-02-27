بالفيديو كونفرانس.. "التعليم" تنافش قرار إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا

كتب- أسامة علي:

قرر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، الأحد المقبل، لمناقشة الإجراءات الخاصة بالقرار الوزاري رقم 40 والخاص بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.

ويناقش الاجتماع، أيضًا، بحسب بيان، اليوم الخميس، القرار رقم 41 الخاص بضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف في التخصصات والمواد الأخرى.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، في خطاب دوري تم تعميمه على المديريات التعليمية، اليوم الخميس، إلى أن المستهدفين بالحضور هم (الموجهين العموم بالمديريات - مديري إدارات التنسيق بالمديريات والإدارات التعليمية - مديري شئون العاملين - مديري فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين).