زيادة أسعار السجائر وتنكيس الأعلام.. ننشر نشاط مجلس النواب في أسبوع

كتب- أحمد علي:

شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، نشاطًا برلمانيًا حافلًا، حيث تم إقرار 5 قوانين بشكل نهائي، والموافقة على 6 اتفاقيات دولية وتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلسي النواب المصري والتشيلي.

كما أقر مجلس النواب، زيادة القيمة المضافة على السجائر والدخان، وإحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم، ونكس المجلس أعلامه حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بحسب تقرير الأمانة العامة للمجلس النواب، حول نشاط البرلمان في أسبوع.

وفيما يخص نشاط رئيس المجلس استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب التشيلي، إيفان فلوريس جارسيا، حيث أكد خلال اللقاء أن مصر وتشيلي تربطهما علاقات طيبة وراسخة وهناك تنسيق كامل في كافة المحافل الدولية معربًا عن تقديره لدولة تشيلي ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس النواب التشيلي، إن تاريخ مصر الحضاري ملهم ويجب تدريسه بشكل إلزامي في جميع أنحاء العالم، كما وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين المجلسين بهدف تعزيز الإطار المؤسسي وتنسيق أنشطة التعاون وتبادل الخبرات في مجال التشريع والتدريب على المستويات النيابية والبرلمانية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى مشاركة الدكتور علي عبدالعال، في احتفالية سفارة الكويت بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الـ59 لدولة الكويت، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيًا لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

كما استقبل رئيس البرلمان، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤشددًا على أهمية تقديم الوزارة لدراسة سريعة بشأن تسعير عادل للمحاصيل الزراعية وخاصة محصول قصب السكر كونه مطلبًا أساسيًا للفلاح المصري.

وخلال استقبال الدكتور علي عبدالعال، للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، كشف الوزير، عن قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار 2020 عامًا لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة بكل الجامعات المصرية وأهمية التركيز على حركة البعثات المصرية للخارج.

كما قرر مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وعضوية وكيلي المجلس، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.

وفيما يتعلق بالجلسات العامة، أشار تقرير حصاد البرلمان، إلى موافقة المجلس، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية في مجموعه وإرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة، كما وافق على تعديل قانوني تنظيم السجون ومكافحة الإرهاب، مع إحالتهما لمجلس الدولة للمراجعة.

وأشار التقرير، إلى آداء النائب محمد أبوالعينين اليمين الدستورية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة مع إعلان خلو مقعد الدائرة الثالثة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، بعد وفاة النائب علي الكيال، حيث وقف المجلس دقيقة حدادًا على روح النائب الراحل.

وفي جلسة الاثنين الماضى، وافق البرلمان نهائيًا وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على 5 مشروعات قوانين شملت:

- تعديل قانون مكافحة الإرهاب.

- تعديل قانون الكيانات الإرهابية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي إلى جانب مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون الضريبة على الدخل.

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على السجائر والتبغ والدخان.

- وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، على أن تستكمل المناقشات في جلسة لاحقة بعد ما شهدته بعض مواده من جدل حول بعض المواد.