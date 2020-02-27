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نائب المنطقة الشمالية بالقاهرة: حريصون على مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي

08:51 م الخميس 27 فبراير 2020
نائب المنطقة الشمالية بالقاهرة: حريصون على مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي

الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أهمية مواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي الذي يهدف إلى بناء جهاز إداري قادر على مواكبة آليات العمل الحديثة بمصر.

جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لأحياء شبرا وروض الفرج والساحل والشرابية، اليوم الخميس، لمتابعة أعمال التدريب الذي يتم لموظفي المركز على التقنيات الجديدة التي سيتم تطبيقها من خلال منظومة تقديم الخدمات الجماهيرية الجديدة للمواطنين بأحياء المنطقة الشمالية.

وأشاد نائب المحافظ، بالجهود المبذولة والتقدم الملحوظ في مستوى العاملين بالمركز والقائمين عليه، والجهود المبذولة من أجل التدريب على برنامج وكالة "GIZ" الألمانية لتذليل العقبات بمراكز تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بمصر بصفة عامة والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المنطقة الشمالية بصفة خاصة.

كما تابع نائب المحافظ، مع مصطفى عبيه، رئيس حي الشرابية، والمهندس طارق عبدالوهاب، مدير منطقة الإسكان بالحي، والأجهزة المعاونة، استئناف أعمال الإزالة للمساكن العشوائية بحكر السكاكيني بالحي.

وأكد فوزي، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من ساكني المناطق العشوائية وتطوير تلك المناطق وإعادة تخطيطها عمرانيًا بما يتناسب مع المكانة التاريخية والحضارية التي تمثلها مدينة القاهرة العاصمة وفي إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف الجهود المبذولة من أجل تطوير العشوائيات والقضاء على البؤر العشوائية بالعاصمة.

حسام الدين فوزي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين محافظ القاهرة

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