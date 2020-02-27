دينية النواب: قرار السعودية بوقف العمرة صائب ولم يُطلب من البرلمان التدخل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، إن قرار المملكة السعودية بوقف العمرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، قرار صائب، وهو تدبير احترازي ويحسب لحكومة المملكة العربية السعودية القرار حفاظًا على أرواح المعتمرين.

وأضاف حمروش، لمصراوي، اليوم الخميس: "أُحيي المملكة السعودية وقياداتها على حرصهم الشديد على صحة المعتمرين"، مشيرًا إلى أن السعودية اتبعت مبدأ الوقاية خير من العلاج.

وحول التواصل مع الجهات المعنية لرد أموال التأشيرات للمواطنين، قال حمروش: "نأمل أن يكون التعامل مراعيًا لهؤلاء المواطنين وأن يكون كل من لديه تأشيرة لم ينتفع بها بعد القرار أن تجدد بدون مقابل أو يرد لصاحبها المبلغ المالي المدفوع".

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية، أنه لم يصل للبرلمان أي شيء للتدخل لرد أموال تأشيرات المعتمرين، مؤكدًا أنه سيتم معالجة الموضوع بكل حكمة ومراعاة للمعتمرين.