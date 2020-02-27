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مُقرئ الرؤساء يُحيي ليلة عزاء مبارك: تلقيت دعوة من الأسرة

08:14 م الخميس 27 فبراير 2020
مُقرئ الرؤساء يُحيي ليلة عزاء مبارك: تلقيت دعوة من الأسرة

القاريء الشيخ أحمد نعينع

كتب- محمود مصطفى:

قال المقريء الطبيب أحمد أحمد نعينع، الملقب بمقريء الرؤساء، إنه يشارك غدًا الجمعة، في إحياء ليلة عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، بعد صلاة المغرب.

وأضاف نعينع، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه تلقى دعوة من أسرة الرئيس الراحل مبارك لإحياء ليلة العزاء، بمسجد المشير طنطاوي.

وارتبط اسم المقرئ الدكتور أحمد نعينع، بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إذ اشتهر بلقب "مُقرئ الرئيس"، إبان فترة حكم مبارك، وكان يُحيي الاحتفالات التي يتواجد فيها الرئيس.

وبدأت تلاوة الدكتور أحمد نعينع أمام رؤساء الجمهورية، في عام 1986 أمام الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور أحمد نعينع في إحياء ليلة عزاء الرئيس الأسبق، كل الشيخ حجاج هنداوي، والشيخ أحمد تميم المراغي، قارئا مسجد المشير طنطاوي.

أحمد أحمد نعينع عزاء مبارك مسجد المشير طنطاوي وفاة مبارك

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