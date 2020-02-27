افتتاح معرض فاروق حسني بقصر عائشة فهمي الثلاثاء المقبل

كتب- محمد عاطف:

أكد قطاع الفنون التشكيلية، أنه سيتم افتتاح معرض الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بمجمع الفنون بقصر عائشة فهمي بالزمالك، يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 فى تمام الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى 24 مارس المقبل.

وكان المعرض قد تم تأجيل افتتاحه مساء الأربعاء الماضي، بسبب حالة الحداد التي فرضتها الدولة لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يذكر أن المعرض يضم 52 عملًا فنيًا من أحدث إنتاجات الفنان ما بين عامى 2018 و2019، ويعود الفنان فاروق حسني في هذا المعرض إلى "الكولاج" وهي تجربة ارتادها في الثمانينات من القرن الماضي إلى جوار تجربته التجريدية التي عكف على تقديمها عبر تاريخه الفني الكبير.