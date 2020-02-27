"أبوشقة": عرض قوانين الانتخابات على البرلمان أبريل المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، مارينا فرايلا، حيث دار النقاش حول القوانين المقرر صدورها قريبًا، ومن ضمنها القوانين المنظمة للانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية.

وقال أبوشقة، خلال اللقاء، إن الحوار المجتمعي لابد أن يُجرى قبل انتهاء الدور الحالي - ينتهي في نهاية يونيه ويجوز مده حتى أكتوبر- مضيفًا: "لابد من الانتهاء من قوانين الانتخابات ومن الموازنة العامة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ومن المقرر أن تعرض القوانين على المجلس في شهر أبريل".

واختتم رئيس حزب الوفد حديثه قائلًا: "أنا رجل وفدي، انتمائي وفدي وطني، وعندما أعمل في مجلس النواب أعمل من منطلق وطني؛ لأنني أرى في هذه المرحلة التي نؤسس فيها لدولة ديمقراطية عصرية حديثة".

وفي نهاية اللقاء، أشادت فرايلا، برئيس حزب الوفد وخبرته السياسية والقانونية وحرصه على الاستماع للرأي والرأي الآخر، مشيرة إلى أنها استفادت من اللقاء بشكل كبير.